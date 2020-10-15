شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة 111 ألفا 437 حالة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل حالتى وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 452 حالة، بالإضافة إلى شفاء 1666 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات التعافى إلى 103 آلاف 325 حالة.

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