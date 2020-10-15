شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: استخدمنا 5 طائرات فى عملية تبادل الأسرى باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصليب الأحمر في اليمن، أن عملية تبادل الأسرى خطوة إيجابية نحو السلام، متابعا: استخدمنا 5 طائرات في عملية تبادل الأسرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن أكبر عملية لتبادل السجناء فى الصراع اليمنى المستمر منذ خمسة أعوام تجرى اليوم، الخميس، فى ظل توقعات بإطلاق سراح أكثر من ألف رجل ضمن عملية معقدة، وقال شهود من رويترز إن طائرات أقلعت من مطارى صنعاء وسيئون بالقرب من مدينة مأرب بوسط البلاد.
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