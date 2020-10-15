شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة فرنسا : حظر التجول فى باريس و8 مناطق سيشمل كافة الأعمال والخدمات 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم، الخميس، أن حظر التجول الذي أعلنته الحكومة الفرنسية في باريس وثماني مناطق حضرية أخرى، سيشمل كافة الأعمال والخدمات لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع.



وشرح خلال مؤتمر صحفي، شارك فيه عدد من الوزراء، أنه سيتم حظر الحفلات الخاصة والأفراح في جميع أنحاء فرنسا لمدة ستة أسابيع على الأقل، موضحا تفاصيل تطبيق حظر التجول والقيود الجديدة على كافة أنحاء البلاد.

أكد أن البلاد تشهد زيادة كبيرة لإصابات كورونا منذ أسبوعين، وحث رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس الفرنسيين على توخي المزيد من اليقظة في مواجهة "الموجة القوية الثانية" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تسبب تفشي فيروس كورونا في فرنسا والإرتفاع اليومى في حالات الإصابات ، إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، عن إجراءات جديدة ، مساء اليوم الأربعاء ، للحد من انتشار الفيروس ، منها حظر التجوال بالعاصمة الفرنسية والمدن الكبرى ، اعتبارًا من يوم السبت المقبل .

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وبحسب ما ذكر الرئيس الفرنسى ، في مقابلة بثها التلفزيون الوطني، أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد -19، وأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت، وسيستمر يوميا لمدة شهر من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت جرينتش.

أعلنت الحكومة الفرنسية،مساء أمس، حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة، لدى إعلانها القرار في بيان، إن جائحة كورونا كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة.