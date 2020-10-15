شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يغرم ناشطا 50 ألف دينار بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت محكمة جنح الدار البيضاء بالجزائر العاصمة اليوم الخميس فضيل بومالة أحد نشطاء الحراك الشعبي بدفع غرامة 50 ألف دينار جزائري (نحو 400 دولار) بعد إدانته تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح مع تبرأته من تهمتي اهانة هيئة نظامية و عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.

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وكانت النيابة قد طالبت الأسبوع الماضي بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحق بومالة.

وكان فضيل بومالة وضع في 14 يونيو الماضي قيد الحبس قبل أن يطلق سراحه في 18 من نفس الشهر وبدأت محاكمته في 2 يوليو الماضي قبل أن تتأجل لعدة مرات.