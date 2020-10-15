شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذر حساب الأمن العام على تويتر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني يقع فيها العديد من المواطنين والمقيمين.
وتحت عنوان “لكي لا تكون ضحية” ، حذر الأمن العام من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المساءلة أو المحاسبة القانونية .
ويلجأ الكثير من المحتالين إلى استخدام طرق مبتكرة لإقناع الضحايا وإيقاعهم في الفخ ، ومن بين هذه الطرق انتحال صفات جهات أمنية .
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