شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر حساب الأمن العام على تويتر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني يقع فيها العديد من المواطنين والمقيمين.

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وتحت عنوان “لكي لا تكون ضحية” ، حذر الأمن العام من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المساءلة أو المحاسبة القانونية .

ويلجأ الكثير من المحتالين إلى استخدام طرق مبتكرة لإقناع الضحايا وإيقاعهم في الفخ ، ومن بين هذه الطرق انتحال صفات جهات أمنية .