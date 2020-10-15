إسرائيل تسحب تصريح دخول محمد عساف إلى أراضيها

ونقلت الوكالة عن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للنضال ضد إسرائيل، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ القرار"
وقال آفي ديختر عضو الكنيست الإسرائيلي، إن "القرار جاء بعد عدة أشهر عمل خلالها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط على كشف أنشطة محمد عساف".
وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أنه "على الرغم من أن إسرائيل لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية؛ إلا أنها تعمل مع "أونروا" لوقف أنشطته معها".
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