وقال برطم إن "الوفد يعتزم التركيز على بناء ما أسماه بالروابط الثقافية والإنسانية بين المواطنين العاديين، على عكس العلاقات السياسية أو الاقتصادية، وهذا الوفد لا يتعلق بالسياسة، أو الأعمال. يتعلق الأمر بتشجيع حكومتنا على تسريع التطبيع مع إسرائيل. نريد مساعدة حكومتنا على اتخاذ خطوات أكثر جدية نحو التطبيع".
وشدد برطم على أن القضية بين البلدين لا علاقة لها بالدين أو الأيديولوجية وأنه مقتنع تماما بأن القضية مع إسرائيل سياسية، قائلا: "هناك دعم شعبي للتطبيع. إن المواطن السوداني العادي ليس لديه مشكلة في إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل. هذا ليس رأيي، بل رأي العديد من السودانيين".
وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن برطم كان عضوا مستقلا في البرلمان السوداني لمدة أربع سنوات في عهد الرئيس السابق، عمر البشير.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب سابق في البرلمان السوداني يخطط لتنظيم وفد "لتسريع التطبيع" مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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