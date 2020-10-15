الأمن العام السعودي يوجه تحذيرا للمواطنين والمقيمين

وبحسب الأمن العام السعودي، توهم الرسائل ضحاياها بالوقوع تحت المساءلة القانونية، وتعمل على ابتزازهم. وجاء في رسالة الأمن العام التحذيرية "أخي المواطن.. أخي المقيم.. لكي لا تكون ضحية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، احذر من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المساءلة أو المحاسبة القانونية".

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