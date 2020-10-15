القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي من "داعش" في بغداد... صور

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": جهاز مُكافحة الإرهاب يستكمل سلسلة عمليات القاء القبض والتي تستهدف بقايا العناصر الإرهابية المُنتمية لعصابات "داعش".

وأضاف رسول: "حيث تمكن أبطال الجهاز فجر اليوم الخميس من القاء القبض على الإرهابي (ع.أ) بعملية مباغتة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.