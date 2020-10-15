الكويت... الحكم على وافد مصري بالسجن المؤبد

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تعد أحكام التمييز في الكويت نهائية؛ حيث إنها آخر درجات الطعن.
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وأضافت الداخلية أن "الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهم إبراهيم سليمان من مواليد 1988 ويحمل الجنسية المصرية، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها، وهي مركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية، بمركبة أخرى تقل خمسة من الأمريكيين".
وأظهرت التحقيقات أن الحادث كان مدبرا، كما ذكر بيان الداخلية أنه لم تلحق أي إصابات بالأمريكيين من جراء الحادث.
وكان المتهم قد أصيب بكسور نقل على أثرها إلى المستشفى.
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