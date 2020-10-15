شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: وصول 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن التحالف العربى قال : "نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية.. ونثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص لتنفيذ اتفاق الأسرى". وأضاف التحالف أنه وصل 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض. ويستمر التحالف العربى فى مواجهة مخططات الحوثيين لاستهداف المملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى يؤكد فيه المسؤولين اليمنيين، ضرورة وقف الانتهاكات الحوثية ضد المجتمع اليمنى، وفى هذا السياق، أكد التحالف العربى فى اليمن الذى تقوده المملكة العربية السعودية تدمير صاروخ باليستى حوثى فى اليمن قبل إطلاقه باتجاه السعودية. وأضاف التحالف العربى: مستمرون فى تدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية فى اليمن، متابعا:: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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