شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تدعم اللاجئين الفلسطينيين بمليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت الحكومة الهندية بمليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعما لبرامج الوكالة وخدماتها، والتى تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئى فلسطين. وقام ممثل الهند لدى دولة فلسطين سونيل كومار بتقديم التبرع للأونروا.

من جانبه، صرح ممثل الهند سونيل كومار: "بالنيابة عن الحكومة الهندية، أود أن أعبر عن تقديرى للجهود اللافتة التى تقوم بها الأونروا، ستستمر الهند بدعم أنشطة الوكالة فى تقديم الخدمات الحيوية والمعونة الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين".

فيما أعرب سامي مشعشع القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال ومدير الاتصالات بالأونروا، عن شكره لهذا التبرع: "إن هذا التبرع الذى يأتى فى وقته المناسب لدعم لاجئى فلسطين يعد حاسما ومحل تقدير بالغ. وبالنيابة عن الأونروا، مقدما الشكر للحكومة الهندية على تمويلها المستمر للوكالة وعلى مساندة لاجئي فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط".

وخلال المؤتمر الوزارى الافتراضى غير العادى للتعهدات من أجل الأونروا أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن الهند ستتبرع بعشرة ملايين دولار للأونروا على مدار السنوات العشر المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن الهند قد عملت على زيادة تبرعها المالي السنوى للأونروا من 1,25 مليون دولار في عام 2017 ليصبح 5 ملايين دولار فى 2018 و2019، وفى مايو 2020، تبرعت الهند بمليونى دولار، الأمر الذى رفع إجمالى تبرعاتها لعام 2020 إلى مبلغ ثلاثة ملايين دولار.