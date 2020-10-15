شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تفض زفاف بمنزل مستوطنين فى القدس خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية أحد المنازل فى مستوطنة بسغات زئيف بالقدس، وفرقت حفل زفاف أقيم فى المنزل يخالف إجراءات الوقاية من كورونا، بسبب التجمع والزحام العائلى، وكان الحفل لعائلة من طائفة الحريديم اليهودية، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها شبكة روسيا اليوم، لحظة دخول الشرطة إلى المنزل والقبض على مستوطنين وحاخامات رفضوا الانصياع لأوامر الشرطة.

وقالت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين اليوم الأربعاء، إن اقتصاد إسرائيل فقد 12.1 مليار شيقل (3.6 مليار دولار) من جراء تراجع حاد في حركة السياحة على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام، وعزت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا.



القبض على المخالفين



لحظة مداهمة المنزل

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وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وحريديم في القدس على خلفية خرقهم تعليمات وزارة الصحة في ما يخص قواعد العزل الصحي لكبح وباء كورونا، وبدأت الاشتباكات بعد توجه الحريديم إلى مقبرة للصلاة على أحد الحاخامات الكبار، حيث تم الإعلان عن وفاته جراء فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، تراجعت السياحة، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، 76 بالمئة منذ بداية 2020 ليسجل عدد السياح الوافدين على إسرائيل 783 ألفا مقارنة مع 3.295 مليون من يناير إلى سبتمبر 209، ولم يزد عدد السياح فى شهر سبتمبر على 15 ألفا و100 سائح، بانخفاض 96 بالمئة على أساس سنوى.

وأغلقت إسرائيل حدودها عند بدء تفشي الجائحة ومن غير الواضح متى يعاد فتحها في ضوء استمرار المستوى بالغ الارتفاع لمعدلات الإصابة بمرض كوفيد-19.