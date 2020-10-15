شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 442 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الخميس تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما تسلمت الوزارة مساعدات من الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأقصى. ‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 81 حالة تلته محافظة الخليل بواقع 75 إصابة ولم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية. وأوضحت الوزيرة أن هناك 36 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي". Advertisements وقالت الكيلة ان وزارة الصحة "تسلمت اليوم جزءا من منحتين مقدمتين من الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأقصى بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دولار". وأضافت أن هذه المساعدات" دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة عالية".

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