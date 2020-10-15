الصحة التونسية: كل الاحتمالات واردة للتعامل مع الوضع الوبائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية، إن كل الاحتمالات واردة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائى في البلاد، على خلفية الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بما في ذلك الحجر الصحي الشامل.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة التونسية - في تصريح لراديو "موزاييك" - أنه سيتم اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل بالبلاد، في حالة تفاقم الوضع وعجزت المستشفيات عن استقبال الحالات الحرجة.



يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم أمس / الأربعاء/ تسجيل ارتفاعا في العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث وصل إلى 34790 مصابًا، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 512 حالة وفاة.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية التونسية - في بيان، اليوم /الخميس/ حول الوضع الصحي بالوسط التربوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن 540 مؤسسة تربوية بمختلف أنحاء البلاد سجلت حالات "كورونا".



جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية، قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي، بلغ 1005 حالات ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 2662.