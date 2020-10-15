شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 بينهم قادة من الفصائل المعارضة شمال درعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم /الخميس/ بمقتل 5 أشخاص بينهم 3 من قيادات الفصائل المعارضة العسكرية السابقة في سوريا، إثر استهداف سيارة كانت تقلهم عند مفرق تبنة قرب مدينة إزرع شمال درعا من قبل مسلحين مجهولين، وذكر المرصد، أن أدهم أكراد، وهو من بين المستهدفين، من أبرز قادة المعارضة في محافظة درعا. يذكر أن المنطقة تسيطر عليها قوات النظام وتبسط قبضتها الأمنية عليها بشكل كامل، وشهدت درعا خلال سبتمبر الماضي، أكثر من 21 حادثة اغتيال، معظمها استهدف أفرادا ينتمون لقوات النظام وأجهزته الأمنية، وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 وحتى أواخر سبتمبر 2020 أكثر من 698 هجوما واغتيالا.

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