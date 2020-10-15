شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن: نأمل أن تتم عملية تبادل السجناء بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الصليب الأحمر لرويترز، إن أكبر عملية تبادل لسجناء في الصراع اليمني تجري حاليا وسيتم تحرير أكثر من 1000 سجين. وكانت قد قالت يارا خواجة المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز "فرق اللجنة الدولية موجودة في مطارات مختلفة. الاستعدادات جارية.. إذا سارت الامور كما هو مخطط لها، نأمل أن تتم عملية الافراج في الساعات القليلة المقبلة". وذكر شاهد من رويترز أن طائرة تابعة للجنة الدولية من المتوقع أن تقل الحوثيين الذين أطلق التحالف سراحهم هبطت في مطار سيئون في محافظة حضرموت التي تسيطر عليها الحكومة.

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