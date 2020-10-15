شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية جريمة الزرقاء يناشد ملك الأردن بإعدام مرتكبى الحادث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الفتى صالح الذى تعرض لعمل إجرامي مروع بحقه يوم الثلاثاء فى مدينة الزرقاء بالأردن، عبر مقطع مصور، ملك الأردن عبدالله الثانى بأخذ حقه والإعدام لمرتكبي الجريمة، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه الفتى صالح يبلغ من العمر 16 عاما وهو يناشد جلالة الملك عبدالله الثانى، وكان الفتى صالح قد اختُطف من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم "ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.

ولا تزال ردود الافعالة الغاضبة على جريمة فتى الزرقاء البشعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، وسط مطالب واسعة بإعدام الفاعلين.