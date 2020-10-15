الصليب الأحمر: أكبر عملية تبادل للسجناء فى اليمن تمضى قدما اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الطائرات التي تحمل سجناء سيتبادلهم الطرفان المتحاربان في اليمن ستقلع اليوم الخميس في عملية لإعادة حوالي ألف رجل إلى ديارهم عبر خطوط القتال.
وقالت يارا خواجة المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز "فرق اللجنة الدولية موجودة في مطارات مختلفة. الاستعدادات جارية.. إذا سارت الامور كما هو مخطط لها، نأمل أن تتم عملية الافراج في الساعات القليلة المقبلة".
وذكر شاهد من رويترز أن طائرة تابعة للجنة الدولية من المتوقع أن تقل الحوثيين الذين أطلق التحالف سراحهم هبطت في مطار سيئون في محافظة حضرموت التي تسيطر عليها الحكومة.
وذكر شهود من رويترز أن طائرتين من المتوقع أن تقلان أعضاء من التحالف الذي تقوده السعودية أطلق الحوثيون سراحهم هبطتا في مطار صنعاء.
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