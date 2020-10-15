شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد يوجه رسالة لزوجته بعد تكريمها بجائزة المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى زوجته الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وقال بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" أمس الأربعاء: "نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير".

ونالت الشيخة هند بنت مكتوم جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020، وذلك عن حملة "10 ملايين وجبة"، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

حيث أطلقت الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19"، في أبريل الماضي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.