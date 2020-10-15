شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن” تنبيهاً مهماً للمستفيدين من دعم البرنامج للدفعة الحالية (35) دفعة شهر أكتوبر.

وأعلن الحساب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:(أضغط هنا).

وكان حساب المواطن قد أودع في حسابات المستفيدين 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

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وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.