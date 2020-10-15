شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: غداً أول أيام «الوسم».. وتوقعات بسحب ممطرة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم هو آخر أيام موسم سهيل، ويبدأ غداً دخول موسم الوسم.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، أنه قد تتشكل اليوم بعض السحب المتفرقة والتي قد تكون ممطرة فوق أجزاء من جبال السروات في كل من مناطق جازان وعسير.

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ولفت إلى أن هذه الأيام درجة الحرارة في الوسطى والشرقية أقل من معدلها السنوي.