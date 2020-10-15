شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح شرط نقل خدمة العامل الوافد إلى منشأة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه في حال تم نقل خدمة العامل الوافد على منشأة جديدة، فإنه يلزم سداد رسوم رخص العمل من قبل المنشأة طالبة الخدمة.

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وكشفت الموارد البشرية أنه يمكن لممثلي المنشآت تحديث بيانات العمالة عبر خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية :هنا.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وأكدت أنه لا يتم احتساب زوجة المواطن أو زوج المواطنة السعودية ضمن متطلبات التوطين.