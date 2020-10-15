استئناف الرحلات الجوية المجدولة بين العراق وتركيا

وجاء في بيان سلطة الطيران المدني العراقي: "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع مسافرينا الكرام بأنه تم أستئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا".

وأضافت السلطة في بيانها: "ابتداء من هذا اليوم الخميس الموافق 2020/10/15 وبواقع 7 رحلات أسبوعيا لكل جانب".

وأبلغت سلطة الطيران المدني التركية، مطلع الشهر الجاري، الجانب العراقي بإيقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".

وأعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، في وقت سابق، عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من وإلى قطاعات جمهورية إيران الإسلامية (طهران، مشهد) بدءً من يوم 12/10/2020.