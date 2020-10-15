رغم نفي نتنياهو... وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يكشف سرا عن الاتفاق مع الإمارات

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وأفادت صحيفة "غلوبس" العبرية، ظهر اليوم الخميس، بأن يعالون أعلن عن رفضه التصويت للمصادقة على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، بسبب عدم الكشف عن جميع عناصر الاتفاق.

ووصفت الصحيفة رفض يعالون التصويت بـ"الحدث غير العادي"، بدعوى أن يعالون يعتقد بوجود بنود سرية في الاتفاق لم يعلن عنها بعد، بما في ذلك بيع أسلحة متطورة للإمارات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على التفوق النوعي لإسرائيل وعلى العوامل الاستراتيجية لبلاده في المنطقة.

وقال يعالون: "إن أمن إسرائيل ليس من شؤون نتنياهو الخاصة".

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "اتفاق السلام مع الإمارات لا يتضمن أي ملاحق أو بنود سرية لم يتم الإعلان عنها". وذلك في كلمته خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي للنقاش والتصويت على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.