أول محطة طاقة شمسية في السودان

وأكد مدير إدارة التوليد الحراري، المهندس بحر الدين يحي شريف، أن إدارته تسلمت يوم أمس المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ (4) ميغاواط كمرحلة أولى، ليتم رفعها إلى الطاقة القصوى عند الضرورة، منوهاً إلى أن عمليات الإدخال التجريبي للمحطة الجديدة إلى شبكة الإمداد الرئيسية في مدينة الفاشر قد بدأ مبكرا واكتمل يوم أمس بحسب وكالة "سونا" للأنباء.

وأشار إلى أن دخول المحطة قد ساهم في تخفيف الأعباء النهارية على شبكة المدينة إضافة إلى مساهمتها في حل مشكلة أزمة الوقود التي تعاني منها الولاية كما ورد في موقع "أخبار السودان".

وكشف قطاع الكهرباء فى السودان، عن اتجاهه لوضع خطط ومشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالتركيز على مشاريع تدعم خفض التكلفة العالية بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحسب وكالة "سونا" للأنباء.

وأكدت الحكومة السودانية بأن أسباب عودة انقطاع التيار الكهربائي تتمثل فى نقص في التوليد نتيجة لأعطال في بعض وحدات التوليد وبعض خطوط التوزيع وإدخالها للصيانة الطارئة، مما تسبب في ظهور برمجة خفيفة يتم توزيعها على الخطوط وفقا لسياسة التوزيع العادل.