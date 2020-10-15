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وقال مصدر في مطار صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "وصول إحدى طائرتين مستأجرتين من الصليب الأحمر تقل على متنها 102 أسيراً من جماعة "أنصار الله" إلى مطار صنعاء قادمة من مطار أبها الدولي".
وأضاف: "وصول طائرة ثانية مستأجرة من لجنة الصليب الأحمر قادمة من مطار أبها الدولي تحمل 147 أسيراً من جماعة أنصار الله".
فيما أكد مصدر آخر في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك" "وصول طائرة ثالثة قادمة من مطار سيئون الدولي على متنها 108 أسرى من الجماعة نفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن عملية تبادل الأسرى… وصول 3 طائرات تقل 357 أسيرا من "أنصار الله" إلى مطار صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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