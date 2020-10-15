الموت يغيب الشاعر الفلسطيني حنا إبراهيم إلياس

غيّب الموت الشاعر ورئيس مجلس البعنة المحلي سابقا، حنا إبراهيم إلياس، عن عمر ناهز 93 عاما، بعد ظهر اليوم الخميس، في مستشفى صفد، إثر معاناته من المرض.
وقال نجل الفقيد، د. إبراهيم حنا إلياس، لـ"عرب 48" إن "البعنة تودع علما من أعلامها، فقد خسرنا والدي الشاعر والكاتب والأديب الفلسطيني عن عمر ناهز 93 عاما قضاها في خدمة شعبه وأهله". وسيشيع جثمان الفقيد غدا في مسقط رأسه، البعنة.
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