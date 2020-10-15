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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آبل تثير غضب عملائها.. آيفون 12 بلا شاحن أو سماعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة أبل أمس عن تشكيلة آيفون 12 الجديدة، مشيرة إلى أن الهواتف الأربع ستباع بدون شاحن أو زوج من سماعات الأذن في العلبة، وذلك لتقليل تأثيرها على البيئة، وبدلاً من ذلك، سيتم تزويدهم بكابل USB-C فقط.
وأوضحت آبل إن علبة هواتف سلسة آيفون 12 لن تتضمن شاحنًا أو سماعات أذن لأسباب بيئية، وبالمثل لم تتضمن وحدة شحن مع طرازات Apple Watch لهذا العام، وتقول إن هذه الخطوة تعني أنه يتعين عليها استهلاك مواد خام أقل مقابل كل جهاز أيفون يتم بيعه، كما يسمح أيضًا بصندوق بيع بالتجزئة أصغر حجمًا، مما يعني أن المزيد من الوحدات يمكن وضعها في منصة شحن واحدة وتقليل انبعاثات الكربون.
وقد قوبلت التقارير السابقة عن التغيير بالغضب عبر الإنترنت، حيث اقترح البعض أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بزيادة هوامش ربح آبل وخفض تكاليف الشحن بدلاً من حماية البيئة.
وبغض النظر عن دوافع شركة آبل، من المرجح أن تقلل هذه الخطوة من النفايات الإلكترونية في كلتا الحالتين، وكجزء من إعلانها، قالت الشركة إن هناك بالفعل 700 مليون سماعة رأس Lightning في العالم، بالإضافة إلى ملياري محول طاقة من أبل، ما يشير إلى أن معظم الناس سيحصلون بالفعل على كلا الملحقات.
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