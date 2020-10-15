وزير الكهرباء: مصر تتفاوض مع مستثمرين أجانب بشأن مشروعات طاقة متجددة

وأدلى شاكر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش افتتاح مركز "سيمنس" لخدمات الطاقة. © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS وأضاف شاكر أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الجاري. وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز مع إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016. وأوضح شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميغاواط.

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