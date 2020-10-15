رئيس الوفد الإسرائيلي: طرحنا على الجانب اللبناني توجها عمليا

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وأكد رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض مع لبنان أن هناك جولتين إضافيتين من المباحثات ستجريان مع اللبنانيين الشهر المقبل.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنجاح المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والرامية إلى ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وأنه قد أرسل نائبه ديفيد شانكر، للتوسط حتى تتكلل هذه المحادثات بالنجاح.
وانطلقت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أمس الأربعاء، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر والسفير الأمريكي جون ديروشر.
ويتألف الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.
وأعلن كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، رفضهما لوجود شخصيات مدنية في الوفد اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات ترسيم الحدود.
وقالا في بيان، إن الوفد المشكل يخرج عن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويضر بموقف لبنان ومصلحته.
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