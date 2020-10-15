لن يتم شراؤه حتى تثبت سلامته... عمان: وقعنا اتفاقيات لتوفير لقاح ضد كورونا

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير العماني في مؤتمر صحفي للجنة العليا للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا، اليوم الخميس: "السلطنة وقعت مع عدة شركات من أجل الحصول على اللقاح، وربما سيتم توفير اللقاح على نهاية العام الحالي، لن يتم شراء اللقاح أو دخوله للسلطنة إلا بعد إثبات سلامته".

من جانبه، أوضح مدير عام مراقبة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، سيف العبري، أنه توجد شركات وصلت إلى مراحل متقدمة في تجارب اللقاح، والعديد منها وعدت بتوفير اللقاح لصالح سلطنة عمان، مشيرا إلى أن ذلك سيكون"ربما نهاية هذا العام".

وأكد أن قرار اللجنة العليا بمنع التجمعات بكافة أشكاله، "لم يلغ حتى اليوم"؛ وأن انخفاض نسبة التعافي في السلطنة، ليس لأن المرض أكثر شدةً أو فتكا، "بل هو ناجم عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية".

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وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر، أن إجمالي حالات الإصابة بوباء "كوفيد 19" في سلطنة عمان بلغ 108296، والعدد الكلي لحالات التعافي 94229، بنسبة 87 بالمئة.

ولم تذكر اللجنة إجمالي الوفيات جراء مضاعفات فيروس كورونا؛ غير أنها أكدت أنها ما زالت دون 1 بالمئة من إجمالي الإصابات.

وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى يوم السبت 24 منه.