هكذا شدد الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، اليوم الخميس.
وقال: "إن البعض بسبب تهاونه يمرر الفيروس إلى أناس لا ذنب لهم مما يسبب انتقال العدوى إليهم"، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية
وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قد قررت الجمعة الماضية منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول وحتى يوم السبت 24 أكتوبر.
كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، ونشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العماني: التراخي في مواجهة كورونا يقضي على أرواح بريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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