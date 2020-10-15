شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبيا» تطلق ساعتها الذكية Watch بشاشة منحنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة نوبيا ساعتها الذكية Watch ذات الشاشة المنحنية بسعر يبلغ 219 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تأتي مزودة بشاشة AMOLED قياس 4.01 بوصة وبدقة وضوح 960× 192 بيكسل، وتمتاز بتصميمها الممتد قليلاً على السوار.

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وتروج شركة نوبيا للساعة الذكية الجديدة من خلال فترة تشغيل بطارية تمتد إلى 7 أيام في وضع توفير الطاقة، وحتى 36 ساعة في وضع التشغيل العادي.

ويمتاز جسم الساعة الذكية المصنوع من الألومنيوم بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP54.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم 8909W وذاكرة عشوائية سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت.

كما تزخر الساعة الذكية الجديدة بمجموعة متنوعة من المستشعرات لتتبع مختلف أنواع الرياضات وقياس معدل نبضات القلب ومراقبة خصائص النوم، في حين يمكن تخصيص واجهة الساعة بصور المستخدم الخاصة.