إطلاق ساعة ذكية ترصد أعراض "كوفيد-19" في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة "فيت بيت"، في أسواق الإمارات، ساعة "فيت بيت سنس" (Fitbit Sense) الذكية المزوّدة بتقنيات ومستشعرات مبتكرة تقول الشركة أنها قد تساعد على رصد التغييرات في المؤشرات الصحية التي تتزامن مع ظهور أعراض "الإنفلونزا" و"كوفيد-19"، وحتى قبل ذلك في بعض الحالات، ومنها الإجهاد.



وتشتمل التقنيات الجديدة في الساعة على أول مستشعر للنشاط الكهربائي للجلد (EDA) متوفر عبر الساعات الذكية، لضبط مستويات التوتر والإجهاد، مع تقنية متقدمة لتتبع معدل ضربات القلب وتطبيق جديد لتخطيط القلب الكهربائي ومستشعر لقياس درجة حرارة الجلد حول المعصم وبطارية تدوم أكثر من 6 أيام.

وقال جيمس بارك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيت بيت: "أظهرت لنا جائحة (كوفيد-19) أهمية العناية بصحتنا وعافيتنا على المستوى النفسي والجسدي. وتعتبر منتجاتنا وخدماتنا الجديدة من أحدث ابتكاراتنا حتى اليوم، حيث تجمع أكثر الخوارزميات وتقنيات الاستشعار تطوراً لتوفير مزيد من المعلومات عن صحة الجسم وبالتالي مراقبتها والسيطرة عليها".

وأضاف: "نعمل على الارتقاء بمفهوم الأجهزة القابلة للارتداء عبر مساعدة المستخدمين على تحقيق فهم وضبط أفضل لصحتهم ومستويات الإجهاد لديهم، بالإضافة إلى الحصول على المؤشرات الصحية الأساسية وتتبعها بطريقة بسيطة وسلسلة، كدرجة حرارة الجلد وتغير معدل نبضات القلب وقياس تشبع الأوكسجين بالدم".

مراقبة التوتر

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تتيح مزايا "فيت بيت سنس" المتصلة مع الجهاز أو المدمجة ضمن تطبيقات الاطّلاع على كيفية استجابة الجسم للإجهاد باستخدام أدوات تساعد على ضبط مستويات الإجهاد الجسدية والنفسية، حيث تم تطوير هذه الميزة لضبط مستويات الإجهاد على يد فريق خبراء الصحة السلوكية في "فيت بيت"، والذين يحملون في رصيدهم خبرة عقود في تشخيص وعلاج المشاكل النفسية، بالإضافة إلى إشراف الخبراء الطبيين من جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويعمل مستشعر EDA في ساعة "سينس" على قياس النشاط الكهربائي للجلد بشكل مباشر عبر معصم اليد، حيث يمكن وضع راحة اليد على الوجه الأمامي للجهاز لرصد التغييرات الكهربائية البسيطة في الجلد، مما يساعد على فهم استجابة الجسم لعوامل الإجهاد وكيفية التعامل معها. ويمكن القيام بجلسة سريعة لرصد النشاط الكهربائي للجلد واستجابات الجسم، أو مزامنتها مع جلسات التركيز الكامل الموّجهة في تطبيق "فيت بت" لمعرفة استجابة الجسم أثناء التأمل أو الاسترخاء، حيث يمكن للمستخدمين في نهاية كل جلسة رؤية مخطط بياني للنشاط الكهربائي للجلد على الجهاز والتطبيق، ما يتيح لهم رؤية التقدم الذي تم إحرازه مع الوقت والتفكير في ضغوطهم العاطفية والنفسية.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين قياس مستويات الإجهاد الجسدية اليومية والمرتبطة بمعطيات صحة القلب ونظام النوم ومستويات الحركة والنشاط، وتتوافر حصراً على جهاز "فيت بيت سنس"، ويمكن الوصول إليها عبر القسم الجديد الخاص بالإجهاد في تطبيق "فيت بيت".

وتتراوح النتيجة بين درجة 1 و100 حيث تشير القيمة العظمى إلى علامات إجهاد جسدية أقلّ، وتأتي مع مجموعة توصيات لضبط مستويات الإجهاد بشكل أفضل عبر تمارين التنفس وغيرها من وسائل التأمل والتركيز الكامل.

المؤشرات الصحية المبكرة

وتحوي ساعة "سينس" مستشعر جديد لقياس درجة حرارة الجلد ورصد التغييرات التي قد تشير إلى وجود حمى أو مرض أو بداية دورة حيضية جديدة. وعلى عكس الفحوصات اللحظية لدرجة الحرارة، يعمل هذا المستشعر على رصد الاختلافات في درجة حرارة الجلد بين ليلة وأخرى، ما يتيح كشف التغيرات البسيطة بشكل أفضل مع مرور الوقت والانتباه إلى المؤشرات غير الطبيعية.