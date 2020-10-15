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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة متسلقة جبال أميركية بعد سقوطها من قمة جبال الألب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توفيت في أحد المستشفيات السويسرية خلال الأسبوع الحالي شابة أميركية تبلغ 20 عاما متأثرة بإصابة تعرضت لها بسبب سقوطها من قمة جبال الألب في مقاطعة برن (وسط سويسرا)، على ما أعلنت السلطات المحلية .
وتلقت شرطة مقاطعة برن قبيل الرابعة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء (2,30 ت غ) بلاغاً عن وقوع حادث على جبل "بلاسينهوبل" الذي يبلغ ارتفاعه 1965 متراً.
وأوضحت الشرطة في بيان أصدرته أمس الأربعاء أن تحقيقاً فتِح لمعرفة طريقة حصول الحادث بدقة.
وكانت الشابة الأميركية من ضمن مجموعة تضمّ ستة متسلقين.
وأشار البيان إلى أنها "انزلقت على منحدر وسقطت مئات الأمتار ثم اختفت عن أنظار أعضاء المجموعة الآخرين".
ونزل اثنان من أعضاء المجموعة في الاتجاه الذي سقطت فيه محاولُين تحديد مكانها. وقد وصلت مروحيات الإنقاذ فيما كان المتسلقان توصلا إلى الاقتراب من موقع وجودها.
وأصيبت الشابة بجروح بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد وقت وجيز. وتولّت مروحية إجلاء المتسلقين الآخرين الذين لم يُصَب أيّ منهم بأذى.
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