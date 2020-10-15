أبحاث علمية تكشف العديد من الفوائد الغذائية لتناول الفلفل الأخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت أبحاث علمية العديد من الفوائد الغذائية لتناول الفلفل الأخضر، التي تعزز صحة الجسم، وتساعده على التعافي من بعض الأمراض، من خلال مجموعة من الفوائد لهذا النوع من الخضراوات الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويساعد الفلفل الأخضر في الحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، والسبب أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين C. وفقا لصحيفة عكاظ.



وفيما يلي عدد من الفوائد الغذائية للفلفل الأخضر:

- كونه غنياً بالكالسيوم، فإن الفلفل الأخضر يساعد في الحفاظ على سلامة الأسنان والعظام وتقويتها والحفاظ على صحة الفم بشكل عام.

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- يساعد الفلفل الأخضر في علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية، مثل القدم الرياضي، وذلك لأن مكوناته تحتوي على مضادة للبكتيريا والفطريات.

- يحتوي الفلفل الأخضر على مضادات أكسدة قوية للغاية، وكذلك على الكثير من فيتامين أ، و ب المركب (خصوصاً فيتامين ب 6 و ب 9)، وفيتامين ج، التي تعزز جميعها مناعة الجسم.

- يساعد الفلفل في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الشديدة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- يمكن أن يساعد في علاج مرضى الربو نظراً لكونه غنياً بالمغذيات النباتية، التي لها القدرة على الاسترخاء في مجرى التنفس وتقليل اللهاث.

- يلعب الفلفل الحار دوراً مهماً في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك من خلال مضادات الأكسدة والفيتامينات (أ، ب 9، ج).