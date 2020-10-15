العراق يلغي عقد حقل المنصورية الغازي مع مجموعة بقيادة "تباو"

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وأشار إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل، وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة، مبينا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4.5) تريليون متر مكعب".
وسلط تقرير لشبكة "روداو" العراقية، الضوء على الاحتياطيات التي يمتلكها العراق من الغاز الطبيعي، معتبرا أن السلطات العراقية تهدر مليارات الدولارات لعدم الاستفادة من هذه الثروة بالشكل الكافي.
وتشير الإحصاءات إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، يحرق منه 700 مليون قدم مكعب، بحسب التقرير، الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الإدارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة.
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