وقال بومبيو خلال "الحوار الاستراتيجي" مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة ستواصل برنامج دعم الرياض بالأسلحة بما يساعد على حماية مواطنيها، وتوفير الوظائف الأمريكية.
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وثمّن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، دور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودور سلطان عمان هيثم بن طارق في جهود بلديهما لإتمام الإفراج عن أمريكيين في سجون الحوثيين.
وتطرق بومبيو للحديث عن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، قائلا: "نأمل أن تنظر السعودية في مسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، كما نود شكرهم على المساعدة التي قدموها لنجاح اتفاقات أبراهام حتى الآن".
وأشار بومبيو إلى أنه يأمل في أن تشجع المملكة السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يشكر السعودية على دعم "اتفاقات أبراهام" ويحثها على التطبيع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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