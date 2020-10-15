«سناب شات» يدعم أحدث إصدارات «آيفون» بميزة جديدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أعلن تطبيق ”سناب شات“ عن إصدار جديد من برنامج Lens Studio ، يتيح للمصممين إنشاء عدسات خاصة للعمل مع الماسح الضوئي LiDAR على هواتف iPhone 12 Pro.
ويمكن للمبدعين الاستفادة من معالج A14 Bionic الخاص بـ iPhone 12 Pro وتقنية Apple ARKit لتقديم الآلاف من عناصر الواقع المعزز.
وشرحت الشركة بالتفصيل كيفية عمل الميزة لمستخدميها الذين يمتلكون iPhone 12 Pro، حيث يقيس الماسح الضوئي LiDAR عمق المشهد عن طريق إصدار الأضواء وحساب الوقت الذي يستغرقه اصطدام الجسم بشيء ما والعودة إلى المستشعر.
يعمل LiDAR مع أطر العمق لنظام iOS 14 لإنشاء كمية هائلة من البيانات عالية الدقة التي تغطي مجال رؤية الكاميرا بالكامل، وتنبض الأشعة في مدة تبلغ نانوثانية وتقيس المشهد باستمرار.
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