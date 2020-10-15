شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «التجارة» بشأن أسلوب إجرامي لشركات وهمية على «الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت وزارة التجارة الشركات من أسلوب إجرامي تمثل بالاحتيال من قبل شركات وهمية على الإنترنت يديرها مجموعة أشخاص باستخدام شعار شركات معروفة في مجال توفير معدات التعدين للمناجم عن طريق وضع إعلانات على شبكة الإنترنت.
وأوضحت الوزارة في خطاب لمجلس الغرف السعودية، أنها تلقت برقية مدير الاتصال للشرطة الدولية بوزارة الداخلية يتضمن تعميم الأمانة العامة للإنتربول بخصوص التحذير من أسلوب إجرامي للاحتيال عبر استغلال شركات وهمية على الإنترنت، مطالباً الشركات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لعدم الوقوع ضحية الاحتيال بالأسلوب الإجرامي ، وفقاً لـ “عكاظ” .
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