شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تكشف عن شرط مهم للسماح للعميل بنقل راتبه إلى حساب بنك آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت البنوك السعودية عن شرط مهم للسماح للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر.

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وأكدت “البنوك” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يشترط عدم وجود أي التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك.

وأشارت إلى أنه يجب على البنك إصدار خطاب إخلاء الطرف للعميل في موعد أقصاه 7 أيام عمل من تاريخ طلبه وخلال 30 يوم عمل في حال وجود بطاقة ائتمانية، باستثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية.