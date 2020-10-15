«اقتصادية أبوظبي»: خطط واستراتيجيات لتعافي بيئة الأعمال

أكد راشد البلوشي، وكيل «اقتصادية أبوظبي»، أن الدائرة وضعت خططاً واستراتيجيات متينة منذ بداية الجائحة لتعزيز اقتصاد الإمارة، وبفضل ذلك جاءت الإمارات الأولى عربياً في «التعافي الاقتصادي» من آثارها، كما أن بيئة الأعمال تتسم بالمزيد من الأفكار والابتكار والتطور.

أشار البلوشي خلال ندوة نظمها سوق أبوظبي العالمي، عن بعد، أمس الأربعاء، إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد، والتركيز على التنمية المستدامة المبنية على المعرفة والتكنولوجيا، في وقت يعد الابتكار أحد محركات الاقتصاد، ويلعب القطاع الخاص دوراً هاماً فيه.

وبين أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، تمكنت «اقتصادية أبوظبي» من الاستمرار في العمل بفاعلية، مع تمكن المستثمرين من القيام بكل معاملاتهم من دون الحاجة لزيارة مقر الدائرة، حيث تمكن الراغبون في إصدار رخصة من إتمام ذلك خلال 6 دقائق، بفضل البنية التحتية المتطورة والرؤية الواضحة. ولفت البلوشي إلى أن سوق أبوظبي العالمي يوفر البنية التحتية اللازمة لتمكين الابتكار ودعم الشركات ضمن بيئة أعمال متكاملة وموثوقة تمكنها من الوصول إلى المجتمع الدولي.

من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «إن من أهم العوامل التي تعزز من جهود التعاون في المكتب هو تبني الابتكار، وتشجيع الاستدامة، وسمحت لنا هذه السنة باختبار مدى مرونة الخطط والسياسات التي نتبناها، وقد تمكنّا من إثبات صلاحيتها، ومرونتها بالفعل، كما يحترم العالم أجمع تفاعل القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان الإنسان هو الأولوية، ومع ذلك التزمنا بأهدافنا الاستراتيجية».

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وأضاف ابن هندي أن الشركات اليوم تعي أن أبوظبي هي مكان آمن للعمل، ويعد عاملا الابتكار والتكنولوجيا أساسيين في ضمان نجاة ونجاح الشركات، منوهاً بأن سوق أبوظبي العالمي يلعب دوراً أساسياً في ضمان إعادة استقرار وتعزيز المشهد المالي في العالم العربي أجمع.

وتابع: «لقد جَنت العديد من القطاعات فائدة كبيرة في عام 2020، وإننا سنركز على قطاعات هامة كقطاع الأمن الغذائي، كما نلتزم بتعزيز بالتوسع عبر العالم، وسندعم القطاعات كافة، لجعلها أكثر مرونة، والتواصل المستمر مع القطاع الخاص مكّننا من توفير كل الدعم اللازم». ونوه ابن هندي بأن أبوظبي تتميز بتوفيرها بيئة ملائمة للعمل، مؤكداً الحرص على تمكين الشركات من التوسع والنمو من خلال المحفزات المالية وغير المالية.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «عمل سوق أبوظبي العالمي، بدوره كمركز مالي دولي، بسلطاته الثلاث، جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتوفير المنصة المتكاملة التي تحتاجها الشركات للعمل والنمو، وقد حرصنا على دراسة أطر العمل المعمول بها في المنطقة وتوفير بيئة أعمال تلبي تطلعات واحتياجات الشركات ورواد الأعمال».

وأشار المهيري إلى أن الابتكار يعتبر جزءاً من ثقافة وجوهر سوق أبوظبي العالمي، فقد تبنى السوق منذ انطلاقه العديد من المبادرات في مجال التكنولوجيا المالية عززت مكانته كمركز مالي دولي رائد. كما أن السوق يتواصل باستمرار مع شركائه الاستراتيجيين، منها توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي في 2016 الذي تلاه توقيع مذكرة أخرى مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مشدداً على الاستمرار بالعمل والتعاون مع كل الأطراف في ظل استقطاب الشركات من كل أنحاء العالم وتوفير منصة العمل التي يحتاجونها.