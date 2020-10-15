وكالة: الحريري يتجه إلى سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرهاأن اتصالات تجرى بشكل حثيث مع النائب ​سعد الحريري​ لثنيه عن التوجه لسحب ترشيحه ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة.

وكان قد أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في وقت سابق من اليوم في بيان، بانه قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس 15 تشرين الأول 2020 اسبوعاً أي إلى يوم الخميس 22 تشرين الأول 2020 بالتوقيت نفسه، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.

وكان الحريري قد طرح نفسه مجددا كمرشح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد فشل رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في مهمة التشكيل الحكومي بسبب تصاعد الخلافات السياسية في البلاد.