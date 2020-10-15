شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف عن أعداد المهن المستهدفة من قرار توطين وظائف الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفتوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أعداد المهن المستهدفة من قرار توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت الوزارة أن المستهدف أكثر من ٣٠ مهنة أبرزها مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير برمجيات، فني شبكات وأخصائي دعم فني، أخصائي تحليل الأعمال ومهنة مبرمج.

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وأشارت الوزارة إلى أن خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات جاءت بناءً على اتفاقية مشتركة أبرمتها مطلع العام الماضي 2019 مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية.

وتم خلالها بناء عدد من الممكنات الداعمة لتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات أبرزها «مبادرة مهارات المستقبل» التي تم إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذا برامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف تأهيل وتطوير الكوادر الرقمية وتمكينها من العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.