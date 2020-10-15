ترامب يهاجم "فيسبوك" و"تويتر" بسبب "المقال المحظور"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يهاجم فيسبوك وتويتر بسبب المقال المحظور

الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، لحظرهما مقالا مثيرا للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، يزعم أنه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.



وعزا عملاقا وسائل التواصل الاجتماعي سبب حجبهما روابط المقال، إلى أن مصدر المعلومات التي يتضمنها "موضع شك" في نظرهما.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء: "مريع للغاية كيف أن فيسبوك وتويتر حذفا مقال رسائل البريد الإلكتروني (سلاح الجريمة) المتعلقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر، المنشور في نيويورك بوست".

وأضاف: "هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد".

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والمقال موضع الخلاف يستند إلى بريد إلكتروني تم الحصول عليه بشكل غير قانوني، من جهاز كمبيوتر خاص بهانتر بايدن بعد قرصنته.

ويحيي مضمون هذه الرسائل الإلكترونية الاتهامات التي ما انفك معسكر ترامب يوجهها إلى بايدن منذ سنوات، ومفادها أن الأخير ساعد مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" التي كان يعمل فيها ابنه، حين كان هو نائبا للرئيس السابق باراك أوباما على الإفلات من تحقيقات بقضايا فساد في أوكرانيا، من خلال طلبه من كييف إقالة المدعي العام الذي كان يحقق في هذه القضايا.

ولطالما نفى جو بايدن أن يكون قد ناقش، حين كان في السلطة، مع ابنه أيا من أنشطة الأخير المهنية في الخارج، لكن القضية طفت على السطح مؤخرا مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وكان هانتر بايدن عضوا في مجلس الإشراف على بوريسما من 2014 وحتى 2019.

وشكك آندي ستون، وهو أحد مسؤولي "فيسبوك" في صحة الرسائل الإلكترونية التي استند إليها مقال "نيويورك بوست"، وقال إن مؤسسته ستتحقق من صحة هذه المعلومات، وبانتظار جلاء الأمر ستحد من انتشار المقال على منصاتها.

كما أكد موقع "تويتر" لـ"فرانس برس"، أنه منع نشر المعلومات الواردة في المقال لأنها "وليدة عملية قرصنة".