شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يؤكد أن قضية الصحراء تحتاج إلى استفتاء الشعب الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن قضية الصحراء الغربية قضية استعمار، مشددا على أنه لا حل للقضية إلا باستفتاء الشعب الصحراوي، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال تبون إنه بالنسبة للجزائر، شعبا وجيشا ومؤسسات، فإن قضية الصحراء الغربية قضية استعمار، وبيّن خلال زيارة غير معلنة إلى مقر وزارة الدفاع يوم السبت الماضى نشرت خطابها الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء، أن المؤسسات الدولية منذ عام 1975 أكدت أن الاستفتاء ضرورى لحل الأزمة، وشدد على أنه لا حل للقضية دون تقرير مصير الشعب الصحراوي.