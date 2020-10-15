عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تكشف عن هاتفها المستقبلي من سلسلة Mate بكاميرا خلفية مثمنة

الخميس 15 أكتوبر 2020

الخليج 365

نشر ”هوا هيغانغ“، رئيس شركة هواوي الصينية، صورة لهاتف ذكي مستقبلي من سلسلة Mate، على شبكة التواصل الاجتماعي الصيني ويبو.



وفي الصورة التي تعرض الهاتف الذكي، يمكن رؤية وحدة الكاميرا الرئيسية الخلفية، التي تتكون على شكل سداسي أو ثُماني، لكن يغلب على الصورة التشويقية المظللة عدم الوضوح كما تحجب الكثير؛ ولهذا السبب يستحيل فحص وحدة الكاميرا الرئيسية بشكل واقعي وتفصيلات أكثر.

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ومع ذلك، يوضح الملصق الدعائي أن هواوي بصدد التخلي عن أزرار الصوت الافتراضية، والتي ظهرت لأول مرة في سلسلة Mate 30، على الجانب الأيمن من Mate 40، حيث يمكن رؤية زر التحكم في الصوت وزر الطاقة البرتقالي بوضوح.

وأشارت تقارير أن هاتف Mate 40 المتوقع، سيتميز بشاشة منحنية مقاس 6.4 بوصة، وسيكون الإصدار الـ Pro منه بشاشة بحجم 6.7 بوصة. كما ستعتمد السلسلة الجديدة على معالج 5nm HiSilicon Kirin 9000، وهو أحدث معالجات الشركة المستقبلية.

من المتوقع أن تكشف هواوي عن سلسلة Mate 40 في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، 22 أكتوبر.

في وقت سابق في 24 فبراير، قدم العملاق الصيني للهواتف المحمولة هاتفًا ذكيًا مرنا Mate Xs، والذي يعمل دون خدمات غوغل.