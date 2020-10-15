شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تضع 9 مؤشرات لاتخاذ قرار العودة للكليات والمنشآت التابعة لها .. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بناء على توجيهات وزارة التعليم، رصدت الجامعات الحكومية بالمملكة عدد من المؤشرات الخاصة بقرارات تعليق الحضور للكليات والمنشآت التابعة لها وفق خطط طوارئ تستهدف التحضير المسبق لمواجهـة انتشار فيروس «كوفيد- 19» داخـل منشـآت ومرافـق الجامعـات.

إلزام الطلاب والمنسوبين بتحميل تلك التطبيقات

وبحسب “الوطن”، فإن الجامعات قد حددت 9 مؤشرات جاء على رأسها إلزام الطالب والمنسوبين بتحميل تطبيقات «تباعد» و«توكلنا» و«صحتي»،بالإضافة إلى تحديد التدخلات الاحترازية ووضع مؤشرات لإغلاق المباني والكليات، كما عملت على إنجـاز خطـة طـوارئ لمواجهـة الجائحة داخـل منشـآتها ومرافـقها بمـا فـي ذلـك إغـلاق أيـة منشـأة تظهـر فـيهـا إصابات.

Advertisements

إجـراءات عاجلـة مع ظهور أي حالة مصابة

فيما تتأهب المؤسسات الجامعية لاتخاذ إجـراءات عاجلـة لأي حـالات قـد تظهـر فـي المرافـق التعلـيمـية وسـرعة التعامل معهـا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، بينما تم تحديـد الإجـراءات الواجـب متابعتهـا مـع منسـوبـي الجامعـات، وتحديـد وقـت وإجـراءات إعـلان الخطـة والتدريـب علـيهـا.

تحديد مباني العزل والمستشفيات الطارئة

وعلى الصعيد المجتمعي، فقد عملت الجامعات الحكومية على إنجاز خطة توعـية وتثقـيف متكاملة للجامعات وللمجتمع، بينما أنهت تحديـد المبانـي والمنشـآت التـي يمكـن اسـتخدامها للعـزل أو مستشـفـيات مؤقتـة فـي كل مدينـة أو قريـة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الرسمية التي أقرتها وزارة الصحة والجهات المعنية