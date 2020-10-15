شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة استهداف التحالف لعربات وعناصر حوثية بمأرب والجوف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، عدة مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية جبهات مأرب والجوف.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية لحظة استهداف طيران التحالف لمواقع وعناصر تابعة للمليشيات الحوثية في عدة مواقع مختلفة في مأرب والجوف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة استهداف التحالف لعربات وعناصر حوثية بمأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.