شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة استهداف التحالف لعربات وعناصر حوثية بمأرب والجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، عدة مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية جبهات مأرب والجوف.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية لحظة استهداف طيران التحالف لمواقع وعناصر تابعة للمليشيات الحوثية في عدة مواقع مختلفة في مأرب والجوف.